İzmir İzmir,
İzmir dediğin nedir ki?
Önden Kordon,
yandan Kadifekale,
üstten Hilton,
alttan Roma tüneli
Çeyiz sandığım Kemeraltı
bayramda süslenir kızları
Saat kulesi randevu vaktidir
Asansör kulesi şarkılarımın sultanı
Vuut vuut öter,
demiş şairin biri
Körfezin kuğu vapurlarına,
Küpeştesinde düşler kurduğum
Havasına, suyuna, aşığına
kurban olduğum nişanlım kent
cümle alemin şenliğisin
Fuar'ın, şanlı Dokuz Eylül'ün
İzmir İzmir,
İzmir dediğin nedir ki?
Vurulmuşum hikayene
sokaklarında yorulmuşum
türkülerin dillere yapışmış
İzmir'in kavakları
dökülür yağmurları
bize de İzmirli derler
yaşarız ilk ve son aşkları
*
İzmir sevdalısı değerli ağabeyim Yaşar Aksoy'un dizelerinde anlattığı gibi, havasına suyuna insanına kurban olduğumuz şehirde yağmurlar dökülürken… Saat kulesinde randevu vaktiydi.
*
Seni asla unutmayacağız.
Uğurlar ola kahraman Fethi.