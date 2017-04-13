Sevr, Nur, Hira

“Romen Diyojen batarya batarya, gülle gülle saldırırken, Sultan Alparslan ve askerleri Allah Allah diye saldırıyordu” dedi… 1071'de batarya, top filan yoktu. Barut anca 250 sene sonra toplarda kullanılmaya başlandı.

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“İstanbul'un tarihçesini bilmiyorlar, tarih bilseler konuşmaya yüzleri olmaz, öyle elinde mercekle Romen Diyojen gibi dolaşılmaz” dedi… Mercekle dolaşan, hayali roman kahramanı Sherlock Holmes'tü. Mercek yerine fenerle dolaşan Diyojen'in İstanbul'la alakası yoktu, Sinoplu filozoftu. Romen Diyojen desen, zaten mercekle fenerle alakası yoktu, Malazgirt'te esir düşen Bizans imparatoruydu. Üstelik, bir araya getirdiği bu üç isim arasında iki bin sene vardı.

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“Kanuni'nin 30 senesi at sırtında geçti” dedi… Kanuni 13 defa sefere çıkmış, toplam 10 sene üç ay seferde kalmıştı. 30 seneye tamamlamak için, sarayda 20 sene at üstünde oturdu herhalde!

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“Bizans'ın hanımları Fatih Sultan Mehmet'i karşılarken, başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demişlerdir” dedi… O lafı söyleyen, Bizanslı hanımlar değildi. O lafın orijinali, öyle değildi. Söylendiği tarih de 1453 değildi. Her şeye rağmen halimize şükretmeliydi, Bizanslı hanımlar Fatih'i görünce “Cüneyt Arkın da geldi mi?” diye sorabilirlerdi!

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“Ankara, Selçuklu başkenti” dedi… Profesör İlber Ortaylı itiraz etti, “Selçuklu başkenti filan değildir, Selçuklu başkenti Konya'dır” dedi. Noolacak şu İlber hocanın cehaleti, bilmiyorum gari!

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“Olimpiyatlara adını veren dağ, Antalya'daki Olimpos dağıdır, olimpiyat meşalesinin kaynağı da, Olimpos dağındaki Çıralı'dır” dedi… Olimpos dağı Türkiye'de değil, Selanik'te. Bizdeki Olimpos, dağ değil, carettaların yavrulama alanı. Olimpiyat meşalesinin Çıralı'yla alakası yok, ilk kez 1928'de Amsterdam Olimpiyatı'nda yakıldı.

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“Akdeniz, beyaz deniz, White Sea olarak adlandırılır” dedi… Akdeniz'in adı White Sea değil. White Sea, Rusya'nın kuzeyinde.

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“Almanların Goethe'si varsa, İspanyolların Sokrates'i var” dedi… Sokrates, İspanyol değil, Yunan. Sokrates'le Cervantes arasında iki bin sene var.

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“Yüzde 84 oranında oy kullanıldı, bunun yüzde 47'sini biz aldık, eğer yüzde 100 üzerinden bu hesabı yapacak olursanız, aldığımız oy yüzde 55.4'tür” dedi… Bu hesabı yüzde 100 üzerinden yaparsan, yüzde 115 çıkıyor.

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Miting sırasında hıçkırık tuttu, “biliyorsunuz, bizim Karadeniz'de bunun türküsü var, hıçkırık tuttu beni, tuttu da bırakmadı” dedi… O türkünün sözleri öyle değil. Karadeniz değil, Ege türküsü.

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“Türkçemizin abideleşmiş şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Sanat isimli şiirini okumak istiyorum” dedi, okudu… O şiir Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın değil, Faruk Nafiz Çamlıbel'in.

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“Zonguldak'ta üniversite var mıydı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ni 2007'de biz kurduk” dedi… Üniversitenin logosunda 1992 yazıyor.

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“Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri var, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dedi… O mısralar Arif Nihat Asya'nın değil, Mithat Cemal Kuntay'ın.

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“Sütçü Nine'nin diyarı Kahramanmaraş” dedi… İmam'ı Nine yaptı. Sütçü İmam Kahramanmaraş'ta ama, Nene Hatun tee Erzurum'da. Direndikleri düşman bile farklı.

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“Ziya Paşa'nın güzel bir lafı var, eşek ölür kalır eseri” dedi, sonra düzelterek, “pardon pardon, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” dedi… Halbuki düzelttiği filan yoktu, o laf Ziya Paşa'nın değil, Mehmet Akif Ersoy'un.

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En son… Kendi yaşadıklarını Hazreti Muhammed'in yaşadıklarına benzetti, “darbeciler bizden önce Dalaman'a gelmişler, uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar, hani Nur mağarasındaydı değil mi, hani geliyorlar sevgili peygamberimiz, Ebubekir Sıddık ile orada ama, mağaranın kapısını örümcek örüyor, gelip bakıyorlar, burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmamış diyorlar ve müşrikler dönüp gidiyor, şimdi bunlar da bakıyor, uçakta kimseyi görmeyince dönüp gidiyorlar” dedi…

*

Birincisi, bu anlattıkları Hazreti Muhammed'in yaşadıklarına benzemiyor, çünkü, örümcek olayında Hazreti Muhammed mağaranın içindeyken, asrın liderimiz zaten uçakta yok.

İkincisi, Kuran'ı Kerim'de anlatılan o mağaranın adı, Nur değil, Sevr mağarası…

Nur ise, Hira mağarasının bulunduğu dağın adı.

*

Nur dağındaki Hira mağarasında, Hazreti Muhammed'e gelen ilk vahiy neydi?

Oku!

*

Okumak lazım.