Adalet yürüyüşünde Gandi'nin 600 bin adımından fazla adım atılarak “dünya adaletsizlik rekoru” kırıldı. Ve, Maltepe'deki adalet mitinginde dev boyutlarda “Themis” pankartı açıldı.

*

Themis…

Mitolojide adalet tanrıçasıdır.

Bakiredir.

Bir elinde kılıç tutar.

Bir elinde terazi vardır.

Gözleri bağlıdır.

Bakire oluşu, bağımsızlığını… Terazi, adaletin hakkaniyetli dağıtılmasını… Kılıç, caydırıcı gücünü… Gözlerinin bağlı olması ise, tarafsızlığını sembolize eder.

Dünyanın her yerinde “evrensel hukuk”un simgesidir.

*

Türkiye hariç!

*

Aslında bizde de öyleydi.

Sekiz sene öncesine kadar.

*

2009'da Anayasa Mahkemesi'nin yeni binası hizmete girdi. İmam başbakanımız, dindar cumhurbaşkanımız ve iktisatçı anayasa mahkemesi başkanımız tarafından törenle açıldı. O da ne? Binanın önüne heykel dikilmişti. Bir elinde terazi, bir elinde kılıç olan kadın heykeliydi ama, adalet tanrıçası Themis'e benzemiyordu, olsa olsa “adalet bacı”ydı. Çünkü… Şalvarlı, göbekli, terlikli, boncuk boncuk gerdanlıklıydı. Gözleri bağlı değildi, açıktı. Fıldır fıldır bakıyordu. Tarafsız kalsın, adaletinin terazisi şaşmasın diye gözleri bağlı olan evrensel hukuk… “Açıkgöz hukuk”a dönüşmüştü. Ben yargıladığım kişinin kim olduğuna bakmam demiyor, tam tersine, yargıladığım kişinin kim olduğunu görürüm, ona göre hüküm veririm diyordu.

*

İktisatçı anayasa mahkemesi başkanımızın siparişiyle adalet bacı heykelini yapan heykeltıraş, eleştirilere sinirlendi, “adalet heykelinin gözü neden kapalı değil diyorlar, yargıçların da gözü açık değil mi?” dedi. Gayet net bir izahattı. Zihniyet buydu. İnsanlık anıtına “ucube” deyip yıktıran asrın liderimiz, açıkgöz adalet heykelini pek beğenmişti.

*

Dünya adaletsizlik rekorunun, miladıydı.

*

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, KCK, Şike, Odatv, dinlemeler, fişlemeler, gizli tanıklar, 17/25 Aralık, OHAL, kanun hükmünde kararnameler… Themis'in yerine bu heykelin dikildiği günden beri, bu memlekette hukuk adına bi tane bile düzgün adım atılmadı. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, themis themis kararlarla, dip köşe themislendi.

*

“Ak”lar paklar, dolma yapar, iyi börek açar ama…

Hukuk bekleyen boşuna bekler adalet bacı'dan!

Ben fedakarlık yapmaya hazırım, yeter ki Sözcü böyle bir yazar kazansın

“Yılmaz Özdil gibi Kemalistler, yoksullardan garibanlardan yana olan liderleri düşman gibi görüyor” diyen kim? Lütfü Oflaz.

“Yılmaz Özdil gibi halktan iğrenen halk partililer” diyen kim? Lütfü Oflaz.

“Karşı taraftaki Yılmaz Özdil gibi nefret diliyle konuşup yazan tetikçiler” diyen kim? Lütfü Oflaz.

“Yılmaz Özdil'in yazdıkları akıl dışıdır, aklı tatile çıkmış” diyen kim? Lütfü Oflaz.

*

Karşı taraf, düşman, nefret, tetikçi, akılsız diyen Lütfü Oflaz kim?

Akp yandaşı gazeteciydi.

Bunların hepsini Akp gazetesindeyken yazdı.

Son kullanma tarihi sona erdi, kapının önüne koydular.

*

Bir haftadır bizim gazetede alkışlanıyor.

Dokuz sütuna manşet yapıldı.

Ne kadar vicdanlı ve adaletli olduğunu anlatan makaleler yazıldı.

İnternet sayfamızın demirbaşı oldu.

En son pazar günü, tam sayfa röportajı yayınlandı.

*

Lütfü Oflaz'a sahip çıkan Sözcü yönetimini yürekten kutlarım.

*

Madem ki Sözcü tarafından görüşleri bu kadar önemseniyor… İşsiz kalmasın, benim köşeyi verin Lütfü Oflaz'a.