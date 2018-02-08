14 yaşındaki küçük kızın şok eden ölümü

14 yaşındaki çocuk uyurken hayatını kaybetti , otopsi raporu acı gerçeği ortaya çıkardı...

Akıllı telefonlar dünyayı değiştirdi. Önceden telefonlarımızı sadece mesajlaşmak ve telefonla konuşmak için kullanırdık. Şimdi akıllı telefonlarla her şey yapılabiliyor.

Haritalar, takvimler, kameralar ve diğer her şey küçük bir cihazın içinde. Telefonumuzu evde unutunca bile çok üzülüyoruz.

Telefonlarımız sabah kalkınca sarıldığımız şeyler haline geldi.

Haberde yer alan küçük kız da onlardan biriydi. Uyumadan önce her gece telefonunu şarjda bırakıyordu.

Bir sabah 14 yaşındaki Le This Xoan'ın annesi kızını odasının kapısını çaldı ancak cevap gelmedi. İçeriye girince kızını bilinçsiz halde buldu.

Ailesi küçük kızı hemen acile götürdü. Doktorlar burada onlara acı haberi verdi. Küçük kız hayatını kaybetmişti.

Acı haberi alan aile yıkıldı. Ne olduğunu anlayamadılar. Kızlarının gece hiçbir şeyi yoktu.

Ölüm nedenini anlayınca şok oldular

The Daily Mail'den aktarılanlara göre kızın ölüm nedeni elektroşok olduğu ortaya çıktı.

Yine de anlam veremediler. Evde her şey normal görünüyordu. Le Thi'nin yattığı yatağın çarşafını kaldırınca acı gerçekle karşılaştılar.

Çarşafın altında Le Thi'nin şarj aletini buldular. Telefona bağlı olmasına rağmen telefon şarj olmuyordu. Şarj aletinin telefona yakın olan kısmı tamamen yanmıştı.

Le Thi'nin ebeveynleri, kızlarının telefonlarını her gece yanıbaşında şarj ettiğini söyledi.

Tutanaklara göre Le Thi uyumadan önce telefonunu şarj etmeye başlamış. Şarj aletinin kablosundaki hasardan dolayı da elektroşoka maruz kaldı..

Hasarlı şarj aletleriyle telefonunuzu şarj etmek son derece tehlikeli.