2030 yılından geliyorum diyen adam ne anlattı?

ABD, 2030 yılından geldiğini öne süren Noah’yı (25) konuşuyor. Noah, yeraltından aldığı güç ile zaman yolculuğu gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Önce 2021'e ardından da 2017'ye gönderildiğini belirten Noah, bu zaman diliminde sıkıştığını iddia etti. Kendini dünyanın ilk zaman yolcusu olarak niteleyen Noah, gelecekle ilgili iddialarda bulundu.

İŞTE O İDDİALAR

– 2020 yılında ABD Başkanı yeniden Donald Trump seçilecek.

– Ev işlerine yardımcı robotlar kullanılmaya başlanacak.

– Bitcoin kullanımı yaygınlaşacak fakat kağıt paralar hâlâ dolaşımda olacak.

-Küresel ısınma sebebiyle Amerika daha sıcak, Avrupa ise daha soğuk olacak.

– 2028'de insanlar Mars'a yolculuk yapacak.

– Aynı yıl, Zamanda yolculuk mümkün hale gelecek.

– Elektrikli araçlar tek şarjla 965 km yol katedecek.

– Birçok kanser türü tedavi edilebilir hale gelecek.

– 2021 yılı itibariyla yapay zekanın önemi artacak.

YALAN MAKİNESİNDEN GEÇTİ

Noah, öngörülerini yalan makinesine bağlıyken yaptı. Genç adam testi geçti.