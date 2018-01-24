Son dakika gelişmesi… ABD: 30 kilometrelik güvenli hat oluşturalım

Dün ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la Zeytin Dalı Operasyonu ve Afrin hakkında görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson, Afrin için 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı" açıklamasını yaptı.

Reuters’ın Türk haber kanallarına dayandırdığı haberde Çavuşoğlu, Tillerson ile görüşmesinin detaylarını verdi. Çavuşoğlu, Tillerson’ın Afrin’de 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptığını söyledi. Tillerson’ın “Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” dediği belirtilirken, Çavuşoğlu’nun Tillerson’a “Taciz olursa müdahale ederiz” dediğini de aktardı. İki bakan, dün Fransa’nın başkenti Paris’te, “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu dışişleri bakanları toplantısı kapsamında görüşmüştü. Çavuşoğlu, dün Erdoğan ile Trump’ın bugün son gelişmeleri görüşeceğini de duyurmuştu.