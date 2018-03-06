ABD’den kritik büyükelçilik açıklaması…

Güvenlik önlemi gerekçesiyle pazartesi günü ve bugün hizmet vermeyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağı açıklandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin hafta sonu yaptığı duyuruda güvenlik tehdidi nedeniyle büyükelçiliği iki gün süreyle kapanmıştı. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi. Büyükelçilik sözcüsü David Gainer’in yaptığı açıklamaya göre, iki gündür acil durumlar dışında vize konsolosluk hizmeti vermeyen Büyükelçilik, yarın tüm rutin hizmetleri vermeye başlayacak. Sözcü açıklamasında ayrıca Türk polisinden de övgüyle bahsederek, “Türk ulusal polisinden Büyükelçilik binaları ve personelinin güvenliği için verdiği desteği takdir ediyoruz” dedi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, büyükelçilikten sadece “acil işlemlerin” gerçekleştirileceği bildirilirken vize randevularının tümü de iptal edilmişti. Açıklamada, ABD vatandaşlarının ‘pasaport yenileme, doğum bildirme ya da noterlik işlemleri gibi rutin işlemlerinin de yapılmayacağı ifade edildi.