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ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi bilgilendirdi

ABD Savunma Bakanı Mattis, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında soruları yanıtladı. Mattis, "Türkiye samimi davrandı. Müdahaleden önce bize danıştılar" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
20:5821 Ocak 2018
Haberler Dünya
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi bilgilendirdi
ABD Savunma Bakanı Mattis, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında soruları yanıtladı. Mattis, "Türkiye samimi davrandı. Müdahaleden önce bize danıştılar" ifadesini kullandı.

Terör örgütleri, PKK, PYD, KCK ve IŞİD’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bir diğer açıklama da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten geldi. Asya temasları öncesinde basının sorularını yanıtlayan Mattis, “Türkiye samimi davrandı” ifadesini kullandı.

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Ankara’nın operasyon öncesinde kendileriyle temasta olduğunu söyleyen Mattis, “Bizi hava saldırısından önce uyardılar ve bize danıştılar. Biz de onlarla çalışıyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 21:4421.01.2018
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