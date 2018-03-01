ABD seçimlerine Rus müdahalesinde sürpriz tanık

Tayland'da çalışma izni olmadan 'seks eğitimi' vermesi nedeniyle tutuklanan Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç, serbest kalması karşılığında 'devlet sırrı' verebileceğini iddia etti.

Pattaya’da vizesi bitmesine rağmen ülkede kalan ve çalışma izni olmadan seks eğitimi vermesi nedeniyle Tayland polisi tarafından tutuklanan Rus model Vaşukeviç, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu öne sürdü.

‘Bizi öldürürler’

Sputnik’te yer alan habere göre Vaşukeviç, hayatından endişe duyduğunu ve serbest kalması karşılığında bu bilgilere dair ‘kanıtlar’ verebileceğini iddia etti. Vaşukeviç, “Tayland bizi Rusya’ya gönderirse bizi öldürürler. Tüm paramızı kefalet için kullandık” ifadelerini kullanarak ABD’den yardım istedi.

Ne gibi ‘kanıtları’ olduğu bilinmeyen Vaşukeviç, Trump’ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort’la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile ilişki yaşadığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları ise iddiaları ‘delice’ olarak niteleyerek, Vaşukeviç’in takipçi sayısını artırmak istediğini savundu.

Öte yandan Vaşukeviç’in iddialarına inanıp ona koruma verilmesini isteyenler de oldu.