Son dakika haberi: ABD temsilcisi Dışişleri Bakanlığı’nda

Akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Son dakika gelişmesi olarak ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Yapılan görüşmenin ana maddesinin Suriye olduğu belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı Suriye’deki gelişmeleri konuşmak için ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett’i çağırdı. Suriye’de özellikle terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki uzantısı YPG’nin de içinde bulunduğu koalisyona ABD’nin destek vermesi Ankara’nın büyük tepkisini çekiyordu.

Ankara’nın itirazlarına rağmen ABD’li yetkililer terör örgütünün uzantısı YPG’ye destek vereceklerini açıklamış ve Ankara-Washington hattında bir gerilime sebep olmuştu.

Diplomatik kaynaklar, Kosnett’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının sebebinin Ankara’nın ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği destekten duyduğu rahatsızlık olduğunu öne sürdü. Reuters’ın aktardığı haberde ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett’in, ABD’nin terör örgütü YPG’yi silahlandırması ve Suriye’de silah eğitimi vermesinden dolayı nota verildiğini aktardı.

Suriye’de IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonda yer alan terör örgütü YPG, Washington’ın silah, eğitim ve hem kara hem de havadan destek verdiği örgütlerin başında geliyor.