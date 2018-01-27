ABD ‘Türkiye IŞİD’le mücadele etmiyor’ diyor ama…

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in itirafına kadar "IŞİD'le mücadele" adı altında YPG/PKK'ya silah desteğinde bulunan ABD, "Türkiye dikkatini IŞİD’den ayırdı ve bu zamanda PKK’nın peşine düşüyor" açıklamasının ardından köşeye sıkıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada bölgede IŞİD militanının kalmadığını altını çizerek ABD'yi suçladı.

Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde bölgede bulunan IŞİD militanlarının, operasyondan sonra Suriye sınırımızdan temizlendiği ve 2018 yılında Suriye’nin kuzeyinde IŞİD varlığını kalmadığı ilgili haritada da net bir şekilde görülüyor.



Suriye’de egemen güçlerin bulunduğu bölgeleri gösteren haritada 2015 yılında IŞİD’in olduğu sınır hattımızda, 2018’de PKK/ PYD’nin bulunduğu net olarak görülüyor. IŞİD ise yalnızca Suriye’nin güneydoğusu ve İdlib’in güneyinde küçük bir bölgede bulunuyor.

GÜVENLİ BÖLGE İÇİNDE IŞİD YOK

Geçtiğimiz günlerde ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada ABD'li bakanın kendisine Suriye'de 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması teklifinde bulunduğunu ifade etmişti. Zaten haritalara bakıldığında da oluşturulacak güvenli bölge içinde IŞİD’li teröristlerin hakim olduğu bir bölge bulunmadığı görülüyor.

ERDOĞAN: IŞİD BAHANESİYLE SİLAH YIĞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kasımpaşa Tüneli’nin açılışında yaptığı konuşmada Afrin operasyonuna değindi. Erdoğan, Suriye’de savaşabilecek IŞİD militanının kalmadığını ifade ettiği açıklamasında, ABD’nin IŞİD’le mücadele bahanesi altında halen bölgeye silah yığdığını söyledi.

“Suriye’deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu tüm dünya gördü” diye konuşan Erdoğan, “sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor” ifadeleriyle isim vermeden ABD’ye yüklendi.