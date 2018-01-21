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ABD ve Rusya Afrin’i görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye’nin kuzeyinde istikrarın sağlanması konusunu görüştüler.

11:1121 Ocak 2018
Haberler Dünya
ABD ve Rusya Afrin’i görüşüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye’nin kuzeyinde istikrarın sağlanması konusunu görüştüler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, telefon konuşmasının Amerika tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“Suriye'deki durum görüşüldü. Özellikle ülkenin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve BM gözetimi altında barış sürecinin ilerletilmesine değinildi ve Soçi'de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyaloğu'nun buna temel oluşturacağı belirtildi.” DHA

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