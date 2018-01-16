ABD’de kar yağışı okulları tatil ettirdi!

ABD’nin kuzey ve batı bölgelerinde etkili olması beklenilen soğuk ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda eyalette okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

ABD'nin Florida eyaletinin Santa Rosa ilçesinde devlet okulları ve Alabama'daki Brewton kent okulları ile Başkent Washington'da bazı okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı olacağı açıklandı.

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerin ve çalışanların güvenliği her zaman en üst önceliğimizdir” denildi. Acil Durum Yönetim Ajansı ve Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilileri, soğuk havanın etkisini bir müddet daha sürdüreceğini belirterek, vatandaşları don tehlikesine karşı uyardı. İHA