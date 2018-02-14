ABD’de kritik merkezde silah sesleri

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Maryland'deki olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Reuters’ın son dakika geçtiği haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın merkezinde silah sesleri duyulduğu belirtildi. 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel polis ve itfaiye ekipleri Fort Meade’de yaşanan saldırı sonrasında soruşturma başlattı. Yetkililer, bölgedeki yolları çift taraflı olarak kapatırken, konuyla ilgili Trump’ın bilgilendirildiği kaydedildi.
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Son güncelleme: 16:3614.02.2018