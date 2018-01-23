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ABD’de lisede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

20:5623 Ocak 2018
Haberler Dünya
ABD’de lisede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Saldırı ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında meydana geldi. Lisede gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.

okul

SALDIRGAN 15 YAŞINDA

Marshall Lisesi’nde gerçekleştirilen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi. Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bevin, silahlı saldırganın 15 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu belirtti. Saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

 

Son güncelleme: 00:0824.01.2018
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