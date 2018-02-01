ABD’de okula silahlı saldırı! 1’i ağır 2 yaralı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.

Amerika Birleşik Devletlerinde 12 yaşındaki bir kız öğrencinin okulda silahla ateş ederek 5 kişiyi yaraladı. 2 öğrencinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Los Angeles kentinin Westlake Mahallesi’nde Salvador Castro Ortaokulu'nda yaralanan 15 yaşında bir erkek ve kız öğrencinin durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer 3 yaralının durumlarının hafif olduğu açıklandı.

Arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan 12 yaşındaki kız öğrenci gözaltına alındı.

Okul, çok sayıda polis ve ilk yardım araçları ile kuşatıldı. AJANSLAR