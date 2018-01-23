ABD’den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, ABD'nin daha önceki açıklamalarındaki ifadeleri yineleyerek itidal çağrısında bulundu. Mattis, Türkiye'nin sürdürdüğü operasyonun IŞİD'i yok etme çabalarını sekteye uğrattığını söyledi.

Mattis ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı’nın operasyon düzenlenen bölgedeki “istikrarı” da bozduğunu iddia etti.

Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun IŞİD tarafından çeşitli yerlere saldırılar düzenlemek için kullanılabileceğini ifade eden ABD’li Bakan, bunun da Suriye’deki insani krizi derinleştirebileceğini söyledi.

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Mattis ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin bölgesindeki istikrarı bozduğunu da iddia etti.

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