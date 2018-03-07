ABD’nin gözü o kadındaydı: Evet Trump’la yattım

ABD Başkanı Trump ile 2006'da birlikte olduğu iddiaları gündemi meşgul eden ve bugün Trump'a dava açmaya hazırlandığını açıklayan porno yıldızı Stormy Daniels'tan yeni bir açıklama geldi. Daniels'ın avukatı, "Evet, müvekkilim Trump ile cinsel ilişkiye girdi" dedi.

ABD kamuoyu son dönemde ne Kuzey Kore’yle ne de Suriye’de yaşananlarla ilgileniyor… ABD kamuoyunun son dönemdeki gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump ve porno film yıldızı Stormy Daniels arasında yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki ve yakınlaşma.

Gerçekten de iddialar çıktığı günden beri iddialara kaçamak yanıtlar veren ve tam olarak yanıtlamayan Stormy Daniels sonunda ağzındaki baklayı avukatı aracılığıyla döktü. 2006’da ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump’ın ilk çocukları Baron’u doğurmasından kısa bir süre sonra Daniels ile ilişkiye girdiği iddia edilmişti. ABD basınına yansıyan haberlerde, Stormy Daniels’ın Trump’tan yaklaşık 130.000 dolarlık sus payı aldığı iddiaları gündeme gelmiş ve Trump’ın avukatı Michael Cohen de “Kendi cebimden parayı ödedim” diyerek iddiaları doğrulamıştı.

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Bugün Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti, ABD’de yayın yapan NBC’de yayınlanan gündüz programı “Today”e katıldı. Sunucular, Trump ile Stormy Daniels sahne adına sahip Stephanie Clifford arasında bir ilişki yaşanıp yaşanmadığına dair bir soru verince, Avenatti, “Evet” yanıtını verdi. Avenatti, “Yaşananların arkasındaki gerçeği anlatmak için fırsat arıyor. Bu aşamada Bay Cohen, Wall Street Journal, Washington Post ve diğer gazetelere açıklamalarda yapmıştı, şimdi de kamuoyunun Stormy Daniels’ın hikayesini dinleme ve hangisinin gerçek olduğunu tespit etmesinin zamanı geldi” dedi.

