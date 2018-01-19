Rusya’dan sınırdaki PYD’ye sert yanıt

ABD'nin geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği ve büyük tartışmalara neden olan ve terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu 'Sınır Koruma Ordusu' hakkında Rusya'dan çok sert bir açıklama geldi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin omurgasını oluşturacağı ve Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırılması planlanan 30.000 teröristin ardından tepkiler artıyor. Ankara ve Şam yönetiminin ardından Moskova da ABD’nin gündeme getirdiği bu konuyu sert bir dille eleştirdi.

Bugün ABD basınında yer alan ve ABD yönetimi içerisinde bile tepki çeken bu karar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov açıklamalarda bulundu. Lavrov, “ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yerel güçlere destek vermesi Suriye’nin toprak bütünlüğüne dair verilen sözleriyle çelişiyor” ifadesini kullandı.

New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Sınır gücü oluşturuyoruz diyorlar, sonra hayır İŞİD ile mücadele gücü oluşturuyoruz diyorlar. Ama gerçek olan şu ki ABD orada alternatif bir güç oluşturuyor. Bu Suriye’nin egemenliğine karşı bir girişim. Bu çok endişe verici bir durum ve endişelerimizi Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a da aktardık” diye konuştu.

ABD’nin gerek hem diplomatik hem de askeri hareketlerinin çelişkilerle dolu olduğunu savunan Lavrov, “Suriye’deki varlıklarının İŞİD ile mücadele için olduğunu söylüyorlar ama silahlı güç oluşturuyorlar. İŞİD ile mücadele ediyoruz diyorlar ama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörist örgütler listesinde bulunan El Nusra’yı Suriye’de görmezden geliyorlar. ABD’nin başını çektiği koalisyon El Nusra’ya karşı mücadele etmiyor”dedi. Lavrov, bir soru üzerine Rusya’nın Afrin bölgesinden askerlerini çektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi. Türkiye’nin kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını da vurgulayan Lavrov, ‘Bize bölgede 23-24 ayrı güvenlik noktası oluşturacaklarını söylemişlerdi. Ancak 2-3 güvenlik noktası oluşturdular’ dedi. Lavrov’ Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi konusunda da gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını, bölgede istikrarın sağlanması için Türk yetkililerle diplomatik ve askeri kanallar ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM’nin Suriye siyasi süreci yönündeki çalışmaları teşvik edeceğini ümit ettiklerini belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Lavrov, “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi girişiminin BM için teşvik olacağını, BM’nin çalışmalarını etkinleştireceğini umuyoruz” dedi.Bakan Lavrov şu şekilde devam etti: “Rusya, İran ve Türkiye’nin girişimi sayesinde bir yıl önce Astana süreci başlatıldı, çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu. Bazı ihlallere ve kışkırtmalara rağmen bu bölgeler faaliyetlerine devam ediyor. Soçi’de düzenlenecek Kongre Cenevre görüşmelerine yardım amacıyla yapılıyor.” Ayrıca Bakan Lavrov, Moskova’nın Türkiye’nin en kısa sürede İdlib çatışmasızlık bölgesinde gözlemci noktalarını kurmasını ümit ettiğini bildirdi. Lavrov, “Çünkü Türkiye İdlib çatışmasızlık bölgesinde 3 gözlem noktası kurdu. Fakat toplamda 20 tane olması gerek. İki ülke liderinin temaslarında bundan bahsedildi. Bu çalışmanın hızlandırılacağına dair söz verildi. Bu adımın İdlib’deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce gerçekleşen telefon konuşmasında Suriye’deki durumu görüştüler ve daha önce varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin önemine değindiler.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerinin Afrin’den çekildiklerine ilişkin haberleri yalanladı.