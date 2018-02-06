Abu Dabi’de sis yüzünden onlarca araç birbirine girdi

Abu Dabi-Dubai yolunda yoğun sis nedeniyle film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı. Zincirleme kazayı fark etmeyen TIR sürücü, dehşet veren görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Abu Dabi-Dubai yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra sis nedeniyle ortalık karıştı. Yoldaki kazayı göremeyen sürücüler, zincirleme trafik kazasının yaşanmasına neden oldu. Araçların peş peşe birbirine girdiği yolda bir anda ortaya çıkan TIR yüzünden korku dolu anlar yaşandı. Sisin içinden ansızın beliren TIR’ın sebep olduğu o anlar saniye saniye görüntülendi.

İlk belirlemelere göre 44 aracın birbirine girdiği kazada 2’si ağır 22 kişi yaralandı.

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Olay yerine gelen polis ve ambulanslar yaralılara müdahale etti. Abu Dabi polisi ise, sürücüleri dikkatli olmaları ve kazaları seyretmek için durmamaları konusunda uyardı.

Yoğun sis sebebiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen bir tır çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kaza sonucu lüks araçlar kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen polis ve ambulanslar yaralılara müdahale etti. Kazaya karışan araçların hasar tespiti yapıldı. Yaralalılar tedavi için hastanelere kaldırıldı. Abu Dabi polisi, sürücüleri dikkat olmaları ve kazaları seyretmek için yolda durmamaları konusunda uyardı.