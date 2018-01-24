Afganistan’da çocuk derneğine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Celalabad şehrinde İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın merkezine saldırı düzenlendi. Afgan yetkililer, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afgan medyasındaki haberlere göre, bir intihar saldırganı aracındaki patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra, bir grup silahlı saldırgan ellerindeki otomatik silahlar ve roket güdümlü el bombalarıyla binayı bastı. Save the Children ofisinin bulunduğu binanın üst katlarında çatışmaların devam ettiği belirtilirken, binadan yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.

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Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), medya kuruluşu Amaq üzerinden saldırıyı üstlenen bir mesaj paylaştı. Mesajda, üç saldırgan ve bir patlayıcı yüklü aracın “İngiltere, İsveç ve Afganistan’ın Celalabad’daki kuruluşlarını hedef aldığı” belirtildi.