Afganistan’da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar saldırısı yaşandı. İçişleri Bakanı Necib Daniş, "En az 20 kişi hayatını kaybetti" dedi.

ABD’nin Kabil’deki Afganistan büyükelçiliği yakınlarında bir intihar saldırısı gerçekleşti. Bölgede yasadışı ve kaçak uyuşturucu ve alkol satışı yapılmasına müdahale eden güvenlik görevlilerine yönelik saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanı Necib Daniş, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda insanın da yaralandığını açıkladı. Daniş, “İntihar saldırganı, baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin yanına gidip saldırıyı gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.

Saldırıdan bir süre sonra IŞİD, saldırıyı resmen üstlendiğini açıkladı.