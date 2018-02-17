Akıl almaz olay! Önce seviştiler sonra sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Rusya’nın Oryol kentinde Anastasia Onegina (21) adlı genç , sevgilisi Dmitry Sinkeich’i (24) bir ‘seks oyunu’ sonrası boğarak öldürdü. Onegina, daha sonra Dmitry’nin vücudunu parçalara ayırarak buzluğa koydu.

21 yaşındaki Rus kadın Anastasia Onegina, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich’i cinsel ilişki esnasında oynadıkları bir oyunla öldürmekle suçlanıyor.

21 yaşındaki Rus kadın Anastasia Onegina, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich’i cinsel ilişki esnasında oynadıkları bir oyun esnasında öldürmekle suçlanıyor. Ancak suçlamalar sadece bununla kalmadı. ‘Büyü’ ile uğraştığı iddia edilen kadının sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayırıp bu parçaları buzdolabında muhafaza ettiği ortaya çıktı.

Genç kadının, sevgilisinin cinsel organını, yanağını ve parmaklarını kopardığı, vücudunun bir kısmını ise oyarak parçalara ayırdığı belirlendi.

Kadının evine yapılan baskında, genç adamın vücut parçalarının bir kısmı da dondurucuda bulundu.

Ancak Onegina, erkek arkadaşını öldürdüğü iddialarını reddederken, Onegina’nın sevgilisini ölü bulduktan sonra vücudunu parçalara ayırdığını kabul etmesi ise büyük soru işaretlerine neden oldu.

Eski bir polis olan ve Rus ordusunda askerlik yapan Dmitry Sinkevich’in parçalanmış cesedi Anastasia’nın kız kardeşi tarafından bulundu. Genç kız hemen polise haber verdi. Genç adamın nasıl öldüğünü belirlemek için adli tıp testleri devam ediyor.

Dimitry’nin sosyal medya hesabından “Anastasia Onegina’ya âşık’ ifadesi yer alıyor.