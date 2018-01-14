Alman Der Spiegel hacklendi: Erdoğan’dan özür diliyoruz

Almanya'nın etkili siyasi dergisi Der Spiegel’in Yayın Yönetmeni Klaus Brinkbaeumer’in Twitter hesabı, Türk bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. 50 yaşındaki Brinkbaeumer’in hesabından, şu ana kadarki Erdoğan aleyhindeki haberler için bir özür yazısı yayınlandı ve "Bugüne kadar yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan’dan özür diliyoruz" denildi.

Derginin yönetmenin @brinkbaeumer olan adresinin yanına TR harfleri konuldu ve unvanının üzerine de “Ayyıldız Tim Özel Operasyon Ekibi” yazıldı. Önce Türkçesi, parantez içinde de Almancası verilen özür metni dün akşam 22.47'de gönderildi. Tweette dalgalanan bir Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ elini göğsüne götürmüş durumdaki fotoğrafı konuldu. Ayrıca Brinkbauemer'in fotoğrafının üzerinde, cumhurbaşkanlığı forsuna benzer ay-yıldız fonu yerleştirildi, altında ise “AYYILDIZ TİM, SESSİZCE NÖBETTEYİZ” yazıldı.

DER SPIEGEL: O YAZI VE FOTO BİZİM DEĞİL

Der Spiegel, yayın yönetmeninin Twitter adresinin hacklendiğini doğruladı ve saat 00.53'te, “Yayın yönetmenimiz Klaus Brinkbaeumer'in twitter adresi hack'lenmiştir. Erdoğan'la ilgili atılan tweet ve o fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz” açıklaması yapıldı.

Saat 01.15 sıralarında Brinkbaeumer'in Twitter adresi yeniden özel kullanımına sunuldu. Adresi de düzeltildi ve sonundaki TR kaldırıldı.

“TÜRKİYE GAZETECİLER İÇİN TEHLİKELİ” DEMİŞTİ

Alman dergisi, AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sert muhalefeti ile biliniyor. Dergi, özellikle Gezi olaylarına geniş yer vermiş ve Türkiye'de insanların kutuplaştırıldığı ve bölündüğü yorumları yapmıştı, 2016 yılında da Türkiye'deki muhabirlerini geri çekmişti. Brinkbaeumer bu durumu, “Türkiye gazeteciler için tehlikeli oldu” diye açıklamıştı.