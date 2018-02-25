Almanya ve Fransa’dan Rusya’ya Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önceki gün Suriye'de aldığı ateşkes kararının ardından bugün Almanya ve Fransa ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik bir telefon trafiği oldu.

Reuters’ın aktardığı haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı açıklandı. İki liderin, Putin’e Şam yönetimine baskı yapması konusunda çağrı yaptığı belirtildi. Doğu Guta’da yaşanan insanlık dramına son verilmesini isteyen Merkel ve Macron’un Putin’le görüşmesinde, Suriye yönetiminin hava saldırılarına son vermesi için Putin’e çağrıda bulunulduğu da belirtildi. Merkel ve Macron’un ateşkesin barış süreci için önemli bir adım olduğunu da dile getirdiği kaydedildi.