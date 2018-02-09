Almanya’da gündem: Kim dışişleri bakanı olacak?

Almanya'da seçimlerden sonra bu hafta hükümet kurmak için somut adımlar atılırken, Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, daha önce iddia edilen, 'SPD lideri Schulz dışişleri bakanı olacak' iddiasının gerçek olmadığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bugün bir açıklama yaparak SPD'nin kendisine verdiği sözleri tutmadığını iddia etmişti.

Almanya’da hükümet ve kabine tartışmaları devam ediyor. Önceki gün Dışişleri Bakanlığı görevini üstleneceği açıklanan Martin Schulz bugün hükümette dışişleri bakanı olmayacağını açıkladı. Görevinin büyük koalisyonda destek vermek olacağını söyleyen Schulz, SPD içerisindeki tartışmaları bitirmek için bu kararı aldığını söyledi. İLGİLİ HABER Türk karşıtıydı, bakanlıktan olunca partisini topa tuttu Schulz, “SPD içerisindeki kişisel tartışmalara son vermek adına federal hükümette görev almayacağımı açıklamak istiyorum” dedi.