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Afrin ile ilgili bir açıklamada Almanya’dan geldi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin “Zeytin Dalı Operasyonu” ile ilgili, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı” açıklamasını yaptı.

23:5225 Ocak 2018
Haberler Dünya
Afrin ile ilgili bir açıklamada Almanya’dan geldi
Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin “Zeytin Dalı Operasyonu” ile ilgili, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Afrin'deki “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye’yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya’nın “Son derece endişeli” olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, NATO Genel Sekreteri’nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.

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Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye’nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.  İHA

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Son güncelleme: 23:5925.01.2018
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