Altın işlemeli Kalaşnikof tüfek 52 bin dolara satışa sunuldu

Rusya'da özel işlemeli silahlar üreten 'Praktika' firması, altın süslemeli tabanca, tüfek ve hatta Türkiye'de yaygın olarak Kalaşnikof AK-47, "keleş" olarak bilinen otomatik silahları satışa sundu.

Altın, gümüş, pirinç ve ahşap süslemeli tabancalar 100 bin, av tüfekleri 1 milyon 400 bin ve AK-47 ise 3 milyon rubleden (52 bin 600 dolar) başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Başkent Moskova’nın yaklaşık 1600 km doğusunda yer alan Zlatoust şehrindeki Praktika firması bu silahların yanısıra hançer, bıçak, kılıç ve hediyelik eşya üretimi de yapıyor. Zlatoust