Ankara’dan ABD’ye YPG tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye-Türkiye sınırındaki terör örgütü PKK uzantısı YPG militanlarından oluşan bir birime destek vereceğini açıklamasının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD sözünü tutmadı güvenilir değil" derken yarın ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüşeceğini dile getirdi.

ABD’nin dün yaptığı skandal açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, sınıra yaklaşık 30.000 terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’linin konuşlandırılacağının açıklanmasının ardından çok sert konuştu.

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“YPG’YLE DE MÜCADELE EDERİZ”

Çavuşoğlu, “ABD Başkanı Trump, YPG’ye PYD’ye silah vermeyeceğini altını çizerek söylemiştir. Fakat Amerika içinden yönetimden, değişik kesimlerden Pentagon’dan farklı ifadeler geliyor. Amerika’nın tarafını belli etmesi gerekiyor. Her şeyden önce koalisyon adına açıklama yapamaz. Çünkü bizde koalisyonun içindeyiz. Amerika müttefiklerini mi seçiyor, terör örgütünü mü tercih ediyor. Amerika bir terör örgütünü tercih ediyorsa, bizim de tavrımız elbette farklı olur. Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Kim olursa olsun, arkasında Amerika olmuş, başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez. PKK’nın da arkasında birçok ülke var. Ama biz PKK ile nasıl mücadele ettiysek, YPG ile de mücadele ederiz. Afrin’de de ederiz, Fırat’ın doğusunda da ederiz, nerede gerekiyorsa orada mücadelemizi yaparız. Bu bizim için var oluş meselesidir.

“BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAMAZLAR”

Türk milletine karşı oluşan tehdidi bertaraf etmenin görevleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Terör örgütünü tercih eden ülkelere yönelik tavrımızda farklı olur. Çünkü bizim düşmanımız olan terör örgütüyle iş birliği yapan, ona destek veren ülkelere güvenmemiz söz konusu olmaz. Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur. Suriye’nin geleceği de riske atılır. Suriye'yi bölmek mi istiyor? Suriye’nin toprak bütünlüğünü mü destekliyor? Bu konuda ABD’nin de Batı’nın da dürüst olması gerekiyor. Ama bize verilen sözlerde tutulmadı. Rakka’da, operasyon bittikten sonra ABD burayı Rakkalı insanlara Araplara verecekti olmadı. Mümbiç’te de olmadı. Sadece bize değil Fransa ve diğer ülkelere de söz verdiler. O da olmadı. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir ve itibarlı olur. En son BM Genel Kurulu’ndaki oylamada da gördük. Artık tehditlerle, ayak oyunlarıyla iş birliği yaparak bir yere varamayız. Dolayısıyla ABD’nin burada net bir karar vermesi lazım. Yarın Rex Tillerson ile de bu konuyu görüşeceğiz” diye konuştu.