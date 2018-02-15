Ankara’ya gelmeden skandal sözler

Ortadoğu turunda bugün Ankara’ya gelerek temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Tillerson, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye ağır silah vermediklerini söyledi.

Tillerson, “Ağır silah vermedik, dolayısıyla geri alacak silah yok” dedi. Geçmişte ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye silah yardımı yaptığını kabul etmiş ve bu gelişme Ankara-Washington hattında ciddi bir krize sebep olmuştu.

Washington daha sonra YPG’ye verilen silahları geri alacağının garantisini vermişti.

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