Atilla davasında hakim, tarafları yeniden duruşma için çağırdı

New York’ta görülen Hakan Atilla davasında jürinin verdiği "suçlu" kararının ardından, gözler 11 Nisan’da Hakim Berman’ın açıklayacağı cezaya çevrilmişti. Ancak Berman, sürpriz bir kararla 6 Şubat’a bir duruşma koyup, tarafları mahkemeye davet etti. 6 Şubat’taki duruşmada, Atilla’nın avukatlarının verdiği "delil yetersizliğinden beraat" dilekçelerine ilişkin teknik ayrıntılar konuşulacak.

New York'ta duruşmalar sürerken, Atilla'nın avukatları 15 Aralık tarihinde bir dilekçe vererek, müvekkilleri için “delil yetersizliğinden beraat” dilekçesi vermişlerdi. Buna gerekçe olaraksa, savcılığın Türkiye'den “çalınmış deliller” ve bu delilleri “çaldığını” bizzat mahkemede itiraf eden şaibeli bir kişiyi tanık olarak dinletmesini göstermişlerdi.

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Atilla'nın avukatlarının tüm itirazlarına rağmen, Türkiye'de hakkındaki FETÖ suçlamalarına ilişkin mahkemeler devam ederken, ülkeden kaçan eski polis memuru Hüseyin Korkmaz, “savcılık tanığı” olarak ifade vermişti. İfade vermek için FBI'dan 50 bin dolar aldığını, savcılığın da kirasını ödediğini üstelik kendisine ABD'de çalışma izni verildiğini açıklayan Korkmaz, mahkemede ana delil olan 17 Aralık 2013 soruşturma dosyasını ise “Türkiye'den çalarak, FBI'ya teslim ettiğini” itiraf etmişti.

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TEKNİK AYRINTILAR KONUŞULACAK

Atilla'nın avukatları 15 Aralık'ta, Korkmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle davanın düşmesi ve müvekkillerinin beraati için mahkemeye dilekçe vermişlerdi. Ancak Hakim Berman davaya devam ederek, dilekçe hakkındaki kararını sonraya bıraktığını açıklamıştı.

Dava sona erip, jüri Atilla'yı isnat edilen 6 suçun beşinden “suçlu” bulunca, Atilla'nın avukatları yeniden bir “beraat dilekçesi” vereceklerini açıklamışlardı.

Ancak avukatlar, mahkemeye bugün verdikleri dilekçede, yeni bir “beraat dilekçesine gerek görmediklerini”, 15 Aralık'ta verilen dilekçe ile devam edeceklerini resmen bildirdiler.

Hakim Berman da, hem bu konuda Savcılığın görüşünü 29 Ocak'a kadar bildirmesini istedi, hem de bu konuyu bizzat Atilla'dan duymak için 6 Şubat'ta duruşma yapılacağını bir kararla taraflara duyurdu.