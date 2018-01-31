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Başörtüsünü çıkaran kız gözaltına alındı

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü bir ağaç dalı ucuna bağlayıp sallayan kız gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
15:1331 Ocak 2018
Haberler Dünya
Başörtüsünü çıkaran kız gözaltına alındı
İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü bir ağaç dalı ucuna bağlayıp sallayan kız gözaltına alındı.

Tahran Savcısı Abbas Caferi Devletabadi, yapılan eylemin suç teşkil ettiğini belirterek söz konusu kızın gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan eylemin ülke yasalarına ve dini kurallara aykırı olduğunu söyleyen Savcı, benzer olayların görülmesi halinde savcılığın müdahale edeceği uyarısına bulundu.

İran’da son günlerde sosyal medya üzerinden ” İnkılâp Caddesi Kızı” adıyla başlatılan eylem kapsamında başörtüsü protesto ediliyor.

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