Bekir Bozdağ: ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine hazırız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Reuters'a özel bir röportaj verdi. Afrin'de sürmekte olan Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Reuters’a verdiği mülakatta önemli açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Bozdağ, Afrin’de ABD güçleriyle karşı karşıya gelme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Bozdağ öte yandan, bu ihtimalin küçük de olsa Menbiç bölgesinde yaşanabileceğinin altını çizdi.

Bozdağ ayrıca, Türkiye’nin bölgeye barışı getireceğine inanılırsa ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu da söyledi.