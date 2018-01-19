Beraber olduğu 4 adamı birden zehirlemiş

'Fransız Riviera'sının Kara Dul'u olarak anılan 57 yaşındaki Patricia Dagorn adlı kadın beraber olduğu 4 yaşlı adamı zehirlemek ve 2'sinin bu yolla ölümüne neden olmak suçundan 22 yıl hapse mahkum edildi.

Dagorn çıkarıldığı mahkemede Fransız Rivierası’nda beraber olduğu 2 yaşlı adamı 2011 yılında zehirleyerek öldürmek ve diğer 2’sini zehirlemek suçundan 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

Savcılar 57 yaşındaki kadının çoğunlukla çöpçatan siteleri aracılığıyla tanıştığı zengin yaşlı erkekleri baştan çıkararak mali kazanç elde etmeye çalıştığını söyledi.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Dagorn ise karar kendisine okunduğunda herhangi bir pişmanlık ifadesi göstermedi.

Dagorn ( Veuve noire ) halihazırda 2012 yılında Fransız Alpler’inde cinsel ilişki karşılığında kendisiyle beraber Fransız Alpler’indeki evdinde yaşamasına izin veren 80’li yaşlardaki bir adama karşı hırsızlık, mala el koyma ve dolandırıcılık suçlarından dolayı çarptırıldığı 5 yıllık hapis cezasını çekiyordu.

‘YANLIZLIĞIMIN KURBANIYIM’

Kadının zehirleme girişiminde bulunduğu ancak hayatta kalmayı başaran 91 yaşındaki Robert Vaux adlı adam ise duruşma sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada “Dagorn kışın görülen bir güneş ışığı gibiydi. Sizden daha genç bir kadınla beraberken bunun uzun sürmeyeceğini biliyorsunuz ancak mazoşist değilseniz kendinizi geri çekmiyorsunuz” dedi.

Duruşmada savcılık makamı Dagorn’u ‘sapık bir narsist’ olarak nitelerken savunma makamı kadının ‘yalnızlığının kurbanı’ olduğunu savundu.

Başsavcı Annie Brunet-Fuster ise Dagorn’ın ‘psikoz hastası olmadığını, psikopatik bir kişi olduğunu’ söyledi.

EN AZ 20 ERKEKLE TANIŞMIŞ OLABİLİR

Polis Nice şehrindeki bir otelde kadının bir süre beraber yaşadığı 60’lı yaşlarındaki Michel Kneffel adlı adamın cesedini 2011 yılında bulduktan sonra Dagorn’dan şüphelenmeye başlamıştı.

O dönem kadına herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak ertesi yıl polisin kadının eşyaları arasında Valium adlı etkili ilacın şişelerini ve 10’dan fazla farklı erkeğe ait kişisel belgelerini bulunca soruşturmayı yeniden başlatmıştı.

Bu belgeler arasında kimlikler, banka hesap bilgileri ve sağlık sigortası vardı.

Soruşturmayı yürütenler bu ipuçlarından bir başka şüpheli cinayete ulaşmıştı. 85 yaşındaki Francesco Filippone adlı adamın cesedi Cannes’ın dışındaki evinde bulunan küvette çürüme evresinde iken bulunmuştu.

Filippone’den 21.000 euro’luk bir çek alan Dagorn adamın kendisine bir mücevher dükkanı açması için yardım ettiğini öne sürmüştü.

Polis şimdi kadının 2011 yılında geldiği Fransız Riviera’sında çöpçatan siteleri aracılığıyla en az 20 erkekle tanışmış olabileceğini düşünüyor.

‘ANNEM HER ZAMAN KOLAY VE HIZLI PARAYA KAFAYI TAKMIŞTI’

Kara Dul Dagorn’un oğlu 2013’te Nice Matin adlı yerel gazeteye yaptığı açıklamada annesine yönelik suçlamalara şaşırmadığını söylemişti.

Oğul “O her zaman kolay ve hızlı paraya kafayı takmıştı” ifadelerini kullanmıştı.