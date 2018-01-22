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Beyaz Saray’dan ilk Afrin mesajı

Beyaz Saray tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

23:4122 Ocak 2018
Haberler Dünya
Beyaz Saray’dan ilk Afrin mesajı
Beyaz Saray tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray’dan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” denildi.

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Son güncelleme: 00:5523.01.2018
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