Beyaz Saray’dan İran açıklaması

ABD, İran kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacaklarını açıkladı. İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, İran’daki protestolar sırasında gözaltına alınanlarla ilgili ABD’nin endişeleri dile getirildi.

Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasında, tutuklu bazı protestocuların işkence gördüğü ve öldürüldüğü iddialarının “rahatsız edici” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “İran diktatörlüğü temel hakları baskı altına alırken sessiz kalmayacağız” denildi.

İran’daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısı yapıldı.