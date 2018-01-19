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BM’den Afrin açıklaması! Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi.

23:1419 Ocak 2018
Haberler Dünya
BM’den Afrin açıklaması! Endişe verici
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi.

Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dujarric, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye'ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

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Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterss'in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu  DHA

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