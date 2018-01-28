Bollywood ruhu, İstanbul’u kuşattı

Ele aldığı konu ve oyuncuların performansları ile sezonun en iddialı müzikallerinden biri kabul edilen Taj Express’in başrol oyuncusu Mikhail Sen ile Zorlu PSM’de oldukça keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Hep sevdim, hep parlak buldum Bollywood’u. Çünkü parlıyor. Görmemek için kör olmak gerekiyor. Hissetmemek için hissiz…

Biz İstanbullular şanslı bir haftayı geride bıraktık…

Çünkü; Amerika'da 12 hafta, Londra West End'de ise 3 hafta boyunca kapalı gişe oynayan ve Mumbai'den başlayıp birçok ülkeyi dolaşan Taj Express müzikali 23-28 Ocak tarihleri arasında Zorlu Center'da sahne aldı.

Bu tarihler arasında Zorlu PSM'ye gidenler, dekor ve düzenlenen etkinlikler sayesinde kendilerini sadece Hindistan'da değil aynı zamanda bir Bollywood filminin içindeymiş gibi hissetti, müzikale doydu.

Biz de, sozcu.com.tr okurları için Bollywood'un renkli dünyasını Zorlu PSM'ye taşıyan müzikalin başrol oyuncusu Mikhail Sen'le bir araya geldik.

Selam Mikhail, gösterinin hikayesine ilişkin ne söyleyebilirsin bizlere?

Bollywood'un en üst düzey koreografları olan Merchant Kardeşler tarafından yaratılan bu müzikalde, bir hikaye anlatılıyor. Benim, Shankar’ın, Oscar ödüllü müzik yönetmeni A. R. Rahman’dan daha da iyi bir müzisyen olma hayali…

Gösterinin ilk bölümünde Shankar, Taj Express adlı filme dahil olur. Bu Shankar için çok büyük bir şeydir. Kendisi küçük bir kasabada, tren istasyonlarında büyümüştür. Babası bir makinist olduğu için çocukluğu trenlerde geçmiştir. Besteciliğinde de çocukluğu boyunca dinlediği A. R. Rahman’ın etkisi büyüktür. Taj Express çok büyük bir iştir Shankar için ve bu işte başarılı olmak ister. Canlı müzik yapan 3 müzisyeni vardır. Hindistan'a özgü en büyük aşk hikayesini yazmak için bir araya gelmişlerdir. Ortaya Kareena ve sokakların kahramanı Arjun'un hikayesi çıkar…

Şimdiye kadar anlatılan en büyük aşk hikayesinin arayışıdır bu müzikal…

”TÜRKİYE’YE GELMEDEN TÜRKÇE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK”

Müzikallerin en büyük zorluğu şarkıların gösteriye iyi bir şekilde yedirilmesi olur genelde. Bu başarılması gerçekten zor bir iştir. Tam hikayeye kendimizi kaptıracakken araya giren kareografi eşliğindeki o şarkı bizi asıl hikayeden koparabilir. “Taj Express” müzikalinde müzikler ustalıkla yerleştirilmiş. Araya giren espiriler tam yerinde. İzleyicinin sahneden kopmasını engelliyor.

Çok teşekkürler. Böyle düşünüyor olmanız bizim için çok önemli. Taj Express'in buralara gelmesi gerçekten çok uzun bir yolculuk oldu aslında. İlk gösteriye 2010 yılında başlamıştık. Ancak izleyici ile 2015‘te buluştu. Bugüne kadar dünya genelinde neredeyse 500 gösteri gerçekleştirdik. Seyircinin heyecanını şov boyu canlı tutabilmek için; her bir gösterimize ayrı emek harcadık. Gördünüz! Bu gösteri için de Türkçe çalıştık, Türkçe espriler yaptık.

Evet, harikaydınız! 500 gösterinin hepsi birbirinin aynı değil o halde?

Evet, değil! Bollywood’da çok fazla film ve şarkı üretildiği için her yıl zaten prodüksiyonumuzu güncellemek zorunda kalıyoruz. Bu sayede; Taj Express'i her izlediğinizde yeni ve ilginç bir gösteri izlemiş oluyorsunuz. Bu da bu gösteriyi ilginç kılıyor.

Biraz da senden bahsedelim. Henüz 27 yaşındasın. Senin yaşında birinin dünyaca ünlü bir müzikalde yer alabilmesi şahane. Nasıl başardın?

Bunu gerçekten istedim. Müzikaller beni büyülüyordu… Çocukluk hayalim bile iyi bir müzikalde oynamaktı.

Oyunculuk eğitimi aldım. İleride müzikallerde oynayacaksam bu müzik meselesine ağırlık vermem gerekir diye düşündüm kendi kendime.

Eğitimime müzik ve baleyi de ekledim. Şu anda da hayatımın müzikalinde oynuyorum.

İşe yaramış, çok iyisin sahnede. Peki bu güne kadar hiç bir talihsizlik yaşamadın mı?

Maalesef bir gösteride yanlış kıyafetle sahneye çıkmışlığım var. Çok kısa bir sürede kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ben de aceleden yanlış odaya girmişim. Kuliste 1500'den fazla kostüm, 2000 adet de aksesuar var.

Sana fark ettiğim bir şey sormak istiyorum. Sende farklı bir hal var. Utangaç mısın, çekingen misin? Nedir?

Utangaç hiç değilim ama çok çekingenim! Utangaç olmadığım için de çekingenliğim çoğu zaman ilgisizlik veya sessizlik olarak algılanabiliyor. Fakat değil.

Taj Express ile dünyanın birçok ülkesine gittiniz. Kaçırdığın bir şeyler varmış, bir şeyleri ıskalıyor gibi hissediyor musun bu turnelerde? Yoksa aksine tamamlanmış gibi mi hissediyorsun kendini?

Taj Express, Hindistan’da doğup Hintler tarafından hayata geçirilerek dünyayı gezen ilk yapım. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi tamamlanmış hissediyorum. Ayrıca şu an Türkiye'de olduğum için de çok mutluyum. İstanbul'u ve Türk mutfağını çok seviyorum. İtiraf etmem gerekirse bu turne bitsin istemiyorum. :)