‘Bu silahların nereden, hangi yolla sevk edildiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz!’

Rus vekil Viktor Vodolatskiy, Suriye Özel Kuvvetleri'nin Rus Su-25 uçağını düşüren militanların öldürüldüğü bölgede çalışma yaptığını belirtti.

Vodolatskiy, “Suriye Özel Kuvvetleri, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından öldürülen MANPAD’e (taşınabilir hava savunma füzeleri) sahip militanların bulunduğu bölgede şu anda bir çalışma yürütüyor. Bölgede MANPAD unsurlarının bulunması halinde, bu silahların nereden, hangi fabrikadan ve ne yolla sevk edildiğini önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz” dedi.

Vodolatskiy, söz konusu bölgede Rusya’dan sadece Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’nin faaliyet yürüttüğünü ve Suriye Özel Kuvvetleri’ne havadan koruma sağladığını da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre Rus Su-25 savaş uçağının MANPAD’la vurulduğunu duyurmuştu.

Uçağın pilotunun militanlarla girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklanmış Rusya uçağın düştüğü bölgede yaklaşık 30 militanı hava saldırısında öldürdüğünü açıklamıştı.

Saldırıyı eski adı El Nusra Cephesi olan Fetih el Şam örgütünün de içinde yer aldığı Heyet Tahrir el Şam (Şam’ı Özgürleştirme Heyeti) üstlenmişti. Sputnik