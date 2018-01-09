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California’da sele teslim oldu: 5 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

22:099 Ocak 2018
Haberler Dünya
California’da sele teslim oldu: 5 ölü
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

California'da günlerdir süren orman yangınlarının ardından şiddetli yağışlar başladı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

foto: iha

foto: iha

Santa Barbara County İtfaiye Teşkilatı Başkanı Dave Zaniboni, Los Angeles'ın kuzeyindeki Montecito kentinde düzenlenen kurtarma operasyonları sırasında cesetlerin çamur ve moloz yığınları içinde bulunduğunu açıkladı.

foto: iha

foto: iha

Zaniboni, son zamanlardaki yangınlar nedeniyle hasar görmüş birçok evinde yıkıldığını bildirdi.  İHA

 

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