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Çalıntı tankla hırsızlık yaptı

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan Apatitı şehrinde ilginç bir trafik kazası ve hırsızlık olayı yaşandı.

13:2111 Ocak 2018
Haberler Dünya
Çalıntı tankla hırsızlık yaptı
Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan Apatitı şehrinde ilginç bir trafik kazası ve hırsızlık olayı yaşandı.

Şehirde yaşayan bir vatandaş gece saatlarinde yarı askeri (DOSAAF) sürücü kursunun tankını çalarak sokaklarda tur atmaya başladı. Karşısına çıkan virajda kontrolü kaybederek ‘Simya’ isimli süpermarketin içine dalan tank hırsızı, buradaki raflardan bir şişe şarap çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Polisin vatandaşı bulması ise uzun sürmedi. Elindeki şarap şişesiyle yakalanan sarhoş şoför polis merkezine götürüldü.

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