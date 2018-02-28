Cam topla eğlenmek istedi hastanelik oldu

Çin'de bir adam eğlence olsun diye yaklaşık 7 santimetre çapa sahip camdan bir topu anüsüne sokunca ülke gündemine oturdu. Xiao Ming isimli adam, topu vücudundan çıkaramayınca hastaneye kaldırıldı ve operasyona alındı.

Çin’de yaşanan tıbbi bir olay ülke gündemine oturdu. Çin’in Guangdong bölgesindeki Dongguan’da yaşanan olayın başrolünde ise 31 yaşındaki Xiao Ming yer alıyor.

Ming, hastaneye karın ve mide ağrısı şikayetiyle giderken, yapılan incelemeler sonucunda adamın vücudunda bir cisim bulundu. Röntgen sonuçlarına bakan doktorlar neye uğradıklarını anlayamadan, Ming utana sıkıla yaşadığı sorunun sebebini söyledi.

Ming, sadece eğlence olsun diye anüsüne camdan bir top soktuğunu ve bunu daha sonra içinden çıkaramadığını söyledi. Yaklaşık 7 saat boyunca 7 santimetre çapındaki topu çıkarmaya uğraştığını söyleyen Ming, bu açıklamanın ardından hızla ameliyata alındı.

Acı çeken adamın operasyonu da zorlukla tamamlandı. Rektumunda sıkışan cam topu almakta zorlanan doktorlar daha sonra özel bir kerpetenle topu vücuttan çıkarabildi. Ameliyatı yürüten Dr. Ye, “Hastanın iç organlarına zarar vermemek için incelikle çalıştık. Midesine bastırarak topu çıkmaya hazır hale getirdik ve daha sonra kerpetenle aldık” dedi. Dr. Ye, müdahalenin tam zamanında yapıldığını dile getirirken, “Eğer geç kalsaydık hasta septik şok yaşayabilir ve iç organlarına kalıcı zararlar verebilirdi” dedi.

Çin basınına konuşan Ming, “Vücuduma bir şeyler sokmayı çok seviyorum ve her seferinde bunları rahatlıkla çıkarıyordum. Fakat bu sefer zorlandım” dedi.