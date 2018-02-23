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Canlı yayında birbirlerine girdiler

Rusya'da bir televizyon kanalında canlı yayında Ukraynalı bir siyaset yorumcusu ile sunucu arasında yumruklu kavga çıktı.

android-time 17:40 23 Şubat 2018
Haberler Dünya
Canlı yayında birbirlerine girdiler
Rusya'da bir televizyon kanalında canlı yayında Ukraynalı bir siyaset yorumcusu ile sunucu arasında yumruklu kavga çıktı.

Rusya’da yayın yapan NTV kanalındaki “Mesto Vstreçi” (görüş yeri) programında, sunucu ve Ukraynalı siyasetçi canlı yayında birbirine girdi. Programın sunucusu Andrey Norkin ile yorumcu Dmitri Suvorov canlı yayında Donbass'taki durumu tartışırken yumruklu, tekmeli kavga etti.

 

Ukraynalı siyaset yorumcusu Suvorov'un tartışma sırasında sinirlenmesi üzerine ona yaklaşan sunucu Norkin’in siyasetçinin omzuna elini koyarak onu kendine doğru çekmesi üzerine kavga çıktı. Kavgaya programdaki birkaç kişi daha katıldı. Konuklar ve çalışanlar kavga edenleri ayırarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

canliya

Daha sonra açıklama yapan Ukraynalı siyaset yorumcusu Dmitri Suvorov, kavgayı sunucunun başlattığını ve kendisini omzundan tutarak sert bir şekilde çektiğini söyledi.

Son güncelleme: android-time 17:4523.02.2018
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