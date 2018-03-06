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Çavuşoğlu: Seyahat uyarısını gözden geçirin

Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 16:14 6 Mart 2018
Haberler Dünya
Çavuşoğlu: Seyahat uyarısını gözden geçirin
Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli" dedi.

Geçtiğimiz yıl başta İncirlik Üssü olmak üzere birçok konuda gerilim yaşayan Ankara-Berlin hattında bugün sıcak saatler yaşandı. İki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel basın toplantısına çıktı.

İki bakan hükümetin misafirhanesi Villa Borsig'in parkında yürüyüş yaptı.

İki bakan hükümetin misafirhanesi Villa Borsig’in parkında yürüyüş yaptı.

Toplantı sırasında, Çavuşoğlu Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi. Basın toplantısında, geçtiğimiz haftalarda Çekya’da yakalanan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin eski eş başkanı Salih Müslim de gündeme geldi.

Etkinlik sırasında görevli bir gazetecinin düşmesi üzerine Çavuşoğlu yardımcı oldu.

Etkinlik sırasında görevli bir gazetecinin düşmesi üzerine Çavuşoğlu, korumalardan önce davranarak yardımcı oldu.

Çekya’da yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve Almanya’ya giden Müslim hakkında Gabriel, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözlü nota aldık. Her zaman olduğu gibi bunu Adalet Bakanlığı’na ileteceğiz” dedi.

Son güncelleme: android-time 18:4306.03.2018
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