Cerablus’ta bombalı araçla saldırı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Cerablus'ta, polis merkezi yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1'i yerel polis, 8 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye'ye getirildi.

‘Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında bugün öğleden sonra patlama meydana geldi. Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada, biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

5 KİŞİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişi, ambulanslarla Gaziantep’e taşındı. Karkamış sınır kapısından geçen ambulanslar, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere getirdi. Yaralıların arasında kadınların da bulunduğu öğrenildi. Ajanslar