Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik anlaşmayı imzalayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyaretinde Fransız-İtalyan ortak yapımı olan hava savunma sistemi SAMP/T için işbirliği anlaşmasını imzalayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Fransa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız-İtalyan ortak üretimi hava savunma sistemi SAMP/T'yi üreten Eurosam ile işbirliği anlaşması imzalayacak.

Üç ülkenin savunma bakanları, 8 Kasım 2017'de bir araya gelerek savunma işbirliği ve iyi niyet anlaşmasına imza atmıştı.

Hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda ise 14 Temmuz 2017'de Aselsan ve Roketsan, Eurosam ile fizibilite etüdü için çerçeve anlaşması yapılmıştı.

İLGİLİ HABER Akşener'den 'S-400' tepkisi: Senin F-16'ların onları tanımıyor

ORTAK ÜRETİM DE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı imza ile başlayacak ve yaklaşık 18 ay sürmesi beklenen fizibilite etüdünde ise, Türkiye’nin geliştirdiği Hisar-U Uzun Menzilli Füze ve Hava Savunma Sistemi'nin hangi bileşenler için destek ihtiyacı olduğu ve Eurosam'in projeye vereceği katkı üzerine teknik bir çalışma yapılacak.

Fransız-İtalyan ortaklığındaki “Thales-MBDA” tarafından geliştirilen “Eurosam-T”nin yeni nesil hava savunma sistemlerinin tedariği, üretimi, geliştirilmesi ve ihracatını öngören anlaşma, Türkiye'nin kara ve denizdeki hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı ihtiyaçlarını içerecek.

İLGİLİ HABER Trump eski 'sağ kolu'na sert çıktı: İşini kaybedince aklını kaybetti

SAMP/T’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

SAMP/T Hava Savunma Sistemi uçak, helikopter, IHA, seyir füzeleri ve 600 km menzile sahip balistik füzelere karşı etkili. 360 derece izleme kabiliyetli radarıyla, 50 hedefi aynı anda takip ederek, 10 farklı hedefe, 16 füze atabiliyor. Sayısı 6'ya kadar çıkabilen her lançerde 8 füze kapasitesi bulunuyor ve bu füzelerin tamamı 10 saniyede ateşlenebiliyor.