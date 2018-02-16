Die Welt: Deniz Yücel serbest

Almanya'nın çok satan gazetelerinden Die Welt, Türkiye'de tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılan Yücel'i eşi Dilek Mayatürk Yücel karşılarken, Almanya Başbakanı Merkel de durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Reuters’ın da Die Welt gazetesine dayandırdığı haberde Deniz Yücel’in serbest bırakıldığı belirtildi. Yücel bugün İstanbul’da serbest bırakıldı. Başbakan Binali Yıldırım, bu hafta Almanya’ya gitmiş ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya gelmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da gelişmeyi doğrularken, Deniz Yücel’in serbest bırakılmasıyla ilgili olarak avukatı da sosyal medyadan açıklama yaparak, müvekkilinin serbest bırakıldığını ifade etti.

DHA’nın haberinde tahliye kararı verilen Deniz Yücel hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi. Yücel’e “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istendiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Yücel’in Türkiye’den ayrılacağına inanıyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Deniz Yücel’in serbest bırakılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YÜCEL’İN EŞİNDEN MAYDANOZ

Fotoğraftaki maydanozun hikayesi Yücel’in tutuklu bulunduğu dönemde Die Welt’te yayımlanan mektubuyla ortaya çıktı. Yücel eşine yazdığı o mektupta şöyle demişti: “Hapishane bakkalına haftalık siparişlerimi verirken düzenli yeşil şeyler ısmarlıyorum: Bana ağaçları hatırlatan dereotu ve Dilek’i hatırlatan maydanoz. (Beraber çıktığımız ilk tatilde plaj çantamızda o kadar fazla maydanoz vardı ki, Dilek onları “aşkımızın ağacı” ilan etmişti.) Bu bitkileri, vazo yerine ikame ettiğim, kesilmiş kola şişelerinin içine koyuyorum. Bir defada çok fazla demet olmadığı zaman gardiyanlar bir şey demiyor. Bitkilerin kök salmaması koşuluyla bu yasak da değil. Dereotuyla maydanoz işi o noktaya vardıramıyorlar zaten, en azından ben onları sararıp solmaktan kurtarmayı henüz başaramadım”.

İDDİANAME: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar verdi. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 27 Şubat 2017’de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Yücel hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede Deniz Yücel'in kale ele aldığın yazılarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı kaydedildi. Deniz Yücel'in evinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı bir kitabın ele geçirildiğine yer verilen iddianamede, Yücel'in telefon kayıtlarındaki incelemelerde ise 59 PKK/KCK üyesi ile de telefon görüşme kayıtlarının tespit edildiğine yer verildi. İncelemesini tamamlayarak iddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel’in tahliyesine karar verdi.

ERDOĞAN, PKK’LI DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan 2017’de Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, “Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist” demişti.



YILDIRIM ‘KISA SÜREDE GELİŞME OLACAK’ DEMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım Almanya temasları sırasında 14 Şubat’ta Alman ARD televizyonunda katıldığı Tagesthemen programında Deniz Yücel’in serbest kalıp kalmayacağı konusunda bir soruyu şu şekilde yanıtlamıştı: “Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim”

27 ŞUBAT 2017'DE TUTUKLANMIŞTI Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkemece 'Örgüt propagandası yapmak' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanmıştı.