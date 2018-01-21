Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi’nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Çavuşoğlu’nun Caferi’nin yanı sıra Başbakan Haydar Abadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Irak’a gittiğini resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Çavuşoğlu; ” İkili görüşmeler gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş Irak’tayız.” paylaşımını yaptı.