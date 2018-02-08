Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Fransa’ya yanıt

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla uluslararası hukuku ihlal etmekte olduğu yönündeki ifadeleri sarf etmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

Suriye sınırımıza mücavir Afrin bölgesinin PYD/YPG ve IŞİD terör örgütlerinden temizlenmesi Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir. Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatıldığı yabancı muhataplarımıza gerekçeleriyle birlikte izah edilmiştir.

Buna rağmen, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında doğru olmayan beyanlarda bulunduğu görülmektedir.

BUGÜNE KADAR HİÇ BİR SİVİL ÖLMEDİ

Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığı defalarca söylenmiştir. Nitekim, bugüne kadar harekat sahasında hiçbir sivil kayıp yaşanmamıştır.

Harekatın uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü yine muhataplarımız nezdinde defaatle dile getirilmiştir.

Türkiye'nin yürütmekte olduğu harekat, Fransız Bakanın iddia ettiğinin aksine, Suriye'de savaşa yeni bir savaş daha eklenmesini önleyici niteliktedir. Müttefiklerimizin bu gerçeği görebilmelerini bekleriz.

TÜRKİYE TARİH BOYU SÖMÜRGECİ BİR DEVLET OLMAMIŞTIR

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur! Türkiye, tarihinde hiçbir zaman sömürgeci olmamıştır; Suriye'ye de işgal için değil, terörizmle mücadele için girmiştir. IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu ne için Suriye topraklarındaysa, Türkiye de onun için Afrin'dedir. Ülkemiz meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanmaya kararlıdır.

FRANSA’NIN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREN ÜLKE KONUMUNA DÜŞMEMELİ

Müttefiklerimizin Afrin'de terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda yer almalarını ve attıkları adımlar ve sarf ettikleri sözlerle terör örgütüne destek veren ülke konumuna düşmemelerini bekliyoruz.