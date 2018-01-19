Dünya o devlet üniversitesi’ndeki lüks tuvaleti konuşuyor

Rusya'nın Ural Devlet Üniversitesi'nde (USUE) idari personel için yeniden dizayn edilen lüks tuvalet gündem oldu. Üniversitenin eski mezunları tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar tartışma yarattı.

Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, altın rengi süslemeler ve şık taşlar kullanılarak lüks bir şekilde dizayn edilmiş bayanlar tuvaleti görülüyor.

Tuvaletin aynasında ise ünlü İtalyan sinema oyuncusu Sophia Loren’in “Bir kadının güzel olduğuna dair inancından başka hiçbir şey onu güzel kılamaz” sözü yer alıyor.

Yine aynı hesaptan üniversitenin sıradan tuvaletlerinin de fotoğrafları paylaşıldı. Görüntülerde kapısı dahi bulunmayan tuvaletler ve aynasız lavabolar yer alıyor.